İBB cemevlerine ibadethane statüsünü oylayacak

İBB cemevlerine ibadethane statüsünü oylayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesine ilişkin önergenin İBB Meclisi’ne geleceğini açıklarken, “Kimin nereyi nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bütün partilerden bu konuda vicdanlarıyla karar vermelerini bekliyoruz” dedi.

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarının katıldığı toplantı sonrası soruları yanıtladı. Fotoğraf: İBB Basın Bülteni.

DUVAR – İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin cemevlerinin ibadethane statüsünü tanıyan kararının ardından İstanbul’da da aynı yönde bir öneri gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, komisyonda bulunan söz konusu önerinin yarın (16 Ocak Perşembe) İBB Meclisi’ne geleceğini açıkladı.

İmamoğlu Ankara’da belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtlarken, “Cemevleri konusu pazartesi gündeme alındı ve komisyona sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre perşembe günü meclise gelecek. Kimin nereyi nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bütün partilerden bu konuda vicdanlarıyla karar vermelerini bekliyoruz” dedi.

“Cemevleri konusu pazartesi gündeme alındı ve komisyona sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre perşembe günü meclise gelecek. Kimin nereyi nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bütün partilerden bu konuda vicdanlarıyla karar vermelerini bekliyoruz.” pic.twitter.com/X9c0IEanQG — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) January 15, 2020

AK PARTİ DE DESTEK VERDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı imzasıyla İBB Meclisi’ne sunulan teklifte, İstanbul’da 93 cemevi bulunduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamu hizmetlerinden mahrum kaldığı ifade edildi. Önergede, bu durumu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2014 ve 2016’da verdiği kararlarla cemevlerinin ibadethane statüsünde olduğunu tescil ettiğine dikkat çekildi. Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik önerge, AK Partililerinde de desteğiyle oy birliğiyle gündeme alınıp, Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havale edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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