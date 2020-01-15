HDP’li vekil Tuma Çelik: Süryanilerin topraklarına yerleşmesini engellemek istiyorlar

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Süryani Rahip Sefer (Aho) Bileçen tutuklanıp tahliye edilmesini Evrensel’e değerlendiren HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, topraklarından göç etmek zorunda kalan Süryanilerin tekrar geri dönüp yerleşmesini engellemek için çaba sarf edildiğini söyledi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak günü gözaltına alındıktan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece “terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine dün tahliye edildi.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik yaşananları Evrensel’e değerlendirdi.

Çelik, Süryanilerin yıllardır süren baskı politikaları karşısında evlerine geri dönmek istediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini belirterek, geri dönüşleri hoş karşılanmayan kesimler tarafından bu tarz suçlamalar yapıldığını söyledi. Çelik, “Süryaniler baskı ve göç ettirme politikalarına karşı bir tavır sergilemeye çalışıyorlar bu süreçte. Kültürlerini yeniden yaşanır bir hale getirmek istiyorlar. Bunun için de son 20 yılda ciddi bir mesafe de kaydedildi aslında. Yani insanların büyük bölümü evlerini yaptılar, onardılar. Yeniden yaşanılır bir hale getirdiler. Mallarına mülklerine sahip çıktılar. Sırtını devlete dayamış feodal kesimlerin, yani iktidara sırtını dayayıp bir şekilde nemalanan çevrelerin hoşuna gitmedi. Bunların da Süryanilerin tekrar topraklarına yerleşmelerini engellemek için çaba sarf ettiklerini düşünüyorum” dedi.

Rahip Bileçen’in yaşadıklarının Bileçen şahsında Süryanilere yönelik bir hamle olduğunu ifade Çelik, “2018’de yaşanmış ve mahkemeye taşınmamış bir olay. 2 yıl sonra dava açıldı ve yangından mal kaçırır gibi bir insan gözaltına alındı, tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ardından çıkan kamuoyu baskısı nedeniyle hemen tahliye edildi. Bütün bunlar bizim söylediklerimizi haklı kılıyor. Bir itirafçının ifadesi üzerine yaşanıyor bunlar ve dosyada gizlilik kararı var” diye konuştu.

Süryani Rahip Aho Bileçen tahliye edildi

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Evrensel Gazetesi

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