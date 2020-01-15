Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı

Mardin’de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.

Belçika’da yaşayan Süryani gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi David Vergili haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika: Mor Yakup Manastırı Rahibi Aho (Sefer Bilecen) serbest bırakıldı. — DAVID (@dvdvrgl) January 14, 2020

“Aho” adıyla da bilinen Sefer Bileçen, 9 Ocak 2019 tarihinde Mardin İl Jandarma Ekipleri tarafından Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede birçok kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Rahip Bileçen tutuklanırken, aralarında Musa Taştekin’in de olduğu üç kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Operasyonla evlerinden alınan kişilerin teröre yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu arada, Belçika’daki bazı Süryani sivil toplum örgütleri Rahib Sefer Bileçen’in serbest bırakılması için destek kampanyası başlatmıştı.

Euronews

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