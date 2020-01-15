Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası Berlin’de sahneye çıktı – Ermenistan Kamu Radyosu

Orkestra yönetmeni Sergey Smbatyan’ın liderliğindeki Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası 12 Ocak’ta Berlin Filarmoni Konser Salonu’nda konser verdi. Orkestranın solisti dünyaca ünlü kemancı Maxim Vengerov’du.

Alman izleyici Ermeni müzisyenlerin yüksek performansından etkilenmişti. Ermeni müzisyenler, ünlü Berlin Konser Salonu’nda Ermeni halkının klasik kültüre olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha en iyi şekilde ifade edebildi.

Münih, Stuttgart ve Berlin’deki konserlerin Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrasısının 2020 Eurotour çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtelim.

Ermenistan Kamu Radyosu

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