Ermeni tasarımcı yaşam aktivitesinin kalıntılarla ‘yetişen’ yelek hazırladı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Human (Un)Limited sergisinde Ermeni tasarımcı Arusyak Gabrielyan bitkilerden hazırlanan bir yelek sundu. Yelek insanın yaşam aktivetisinin kalıntılarından varlığını sürdürüyor. Bu icat ekoloji krizinden sonra kullanılabilir.

Posthuman Habitats adlı bu proje Kaliforniya USC Üniversitesinde profesör olan Ermeni Arusyak Gabrielyan tarafından hazırlandı.

Genel olarak sergi katılımcıları yeryüzünde iklim değişikliğinden, tarımın gerilemesinden sonra gıda üretiminin nasıl organize edilmesiyle ilgili vizyonlarını ve düşüncelerini paylaştılar.

Gabrielyan’a göre ileride insanın üzerinde taşıyabileceği ‘bahçe-yelek’ pratik çözüm olabilir. Bu yeleğin üzerinde yapılan test sırasında birkaç kilo ürün elde edildi. Elde edilen ürünler arasında lahana, çilek, mantar ve nohut vardı.

Fakat bu yelek daha çok geliştirilmeli pratik olabilmesi için, çünkü kendisi çok ağır ve içinde nem, sıcaklık oranı çok yüksek.

ERMENİ HABER AJANSI

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