Ermeni ‘PicsArt’ dünyanın en çok yüklenen 20 uygulaması arasında – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook sayfasında, “Facebook ve Whatsapp ile Ermeni PicsArt uygulaması 2019’da dünyanın en çok yüklenen 20 uygulaması arasında. Picsart 150 milyondan fazla kez yüklenddi,”diyor.

PicsArt Ermeni geliştiriciler tarafından hazırlanan fotoğraf editörü bir uygulama olmaktadır. Aynı zamanda bir çizim uygulaması ve bir sosyal ağdır. Kullanıcılar fotoğraf çekebilir ve fotoğrafları düzenleyebilir ve ayrıca PicsArt yanı sıra Facebook ve Instagram’da da iş paylaşabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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