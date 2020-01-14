Tuma Çelik: Amaç, Süryanileri korkutmak

DUVAR – Mardin’in Nusaybin ilçesindeki 1500 yıllık Mor Yakup Manastırının rahibi Aho Sefer Belican’ın bir itirafçının ifadesi üzerine PKK’ye yardım ve yataklıktan tutuklanması Süryani cemaatinde huzursuzluk yarattı. Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk olan Meclis’in tek Süryani milletvekili, HDP Mardin Mv. Tuma Çelik şunları söyledi: “Davete her an icabet edecek bir insanı bu şekilde alıyorlarsa ben altında farklı bir yaklaşım ararım… Meseleye Süryanilerin korkutulması, geri dönüş umutlarının bitirilmeye çalışılması, insanların orada yeniden bir değer yaratmasının engellenmesi olarak bakıyoruz”. Hiçbir iktidarın, 90 yıl boyunca Süryanilerin Lozan Anlaşması’ndan gelen haklarını kullanmalarına izin vermediğini anlatan Çelik, 2013 tarihli bir mahkeme kararıyla azınlık olarak tanındıklarını ama artık Türkiye’de 23 bin Süryani kaldığını belirtti.

Gazete Duvar

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