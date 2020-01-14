Süryaniler Bakan ile görüşecek

Süryani Metropolitliği yetkilileri bugün (14 Ocak 2020) Mor Yakup Manastırı rahibi Aho Bilecen’in tutuklanması hakkında konuşmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek.

İstanbul Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Rahip Aho Bilecen’in gözaltına alındığı andan itibaren İstanbul Süryani Kadim Cemaati yetkilileri olarak Metropolit ile beraber konuyu yakından takip ettikleri bildirildi. Vakıf, Mardin Valiliği ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili resmi kurumlarla sürekli görüşmeler halinde olduklarını belirterek, yapılan açıklamada “Mor Gabriyel Manastırı ve Mardin Vakıf Yöneticileri ile beraber koordineli bir şekilde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 14.01.2020 tarihinde bize randevu verdiler. Mor Gabriyel Manastırı yetkilileri ile birlikte görüşmeye gideceğiz.” denildi.

Vakıftan yapılan açıklamada gözaltına alınma anından itibaren hiç ara vermeden yetkililerle görüşüldüğü ifade edilerek “Konuyu bilen bilmeyen, cemaatimizi temsil ettiklerini söyleyen, içlerinde Vakıflarımızın yöneticilerinden seçilmiş bir kişinin dahi olmadığı şahıslar devletimizi ve biz Vakıf yöneticilerini hedef alarak suçlamalarda bulunuyorlar. Bu sorumsuz yayınlar en büyük zararı şu anda tutuklu bulunan Rahibimize vermektedir. Ayrıca yıllardır devletimizle olan iyi ilişkilerimizin de büyük zarar gördüğünü hatırlatmak isteriz. Devletimizin, Rahibimizin bulunduğu ortamı göz önüne alarak durumu değerlendireceğine inancımız tamdır.” denildi. Açıklamada olayın yargıya intikal ettiğini belirtilerek kamuoyuna sabırlı ve sakin olmaları tavsiye edildi.

İstanbul Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Rahibimizin en kısa zamanda kutsal görevine döneceğine inancımız tamdır.” denildi.

MARDİN CEZAEVİ’NDE TUTUKLU

Mardin’in Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Nusaybin ilçesinde 9 Ocak günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda Mor Yakup Manastırı rahibi Aho Bilecen’in de aralarında bulunduğu 3 Süryani gözaltına alınmış, iki kişi denetimli serbestlikle serbest bırakılırken Rahip Bilecen tutuklanmıştı. İddialara göre gizli tanık olan bir itirafçınin iki yıl önceki ifadeleri ve bir korucunun gizli ifadeleri üzerine “terör örgütüne yardım ve yataklık” ile suçlanan Bilecen’in, tutuklanması üzerine geçtiğimiz pazar günü yeniden açıldıktan sonda 7 yılın ardından ilk kez manastırda pazar ayini yapılamadı. ayin için manastıra gelen Süryaniler geri dönmek zorunda kaldı.

Hristiyan Haber

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