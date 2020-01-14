Süryani Rahip Sefer Bileçen’e tahliye

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki görevli olduğu Mor Yakup Manastırı’nda ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanan Süryani rahip Sefer Bileçen, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Üçyol Mahallesi’ndeki Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, 10 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

PKK’li teröristleri manastırda sakladığı ve erzak yardımı yaptığı iddia edilen rahip Bileçen’in avukatları tutukluluğa itirazda bulundu. Avukatların itirazını değerlendiren Mardin 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararı verdi. Bileçen’in tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi’nde tahliye edilmesi bekleniyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak’ta yapılan operasyonda rahip Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltılara ilişkin konuşan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, “2018’de bir örgüt mensubu kaçarak teslim olmuş. Bu kişi, örgütteyken bu insanların evine gittiğini ve orada kalıp yemek yediğini iddia etmiş. Böyle bir şeyin olmayacağını herkes biliyor ve bu iftirayı kabul etmiyoruz. Böylesi bir ithamdan dolayı bu arkadaşlarımızın gözaltına alınması hiç hoş değil” demişti. (DHA)

Cumhuriyet Gazetesi

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