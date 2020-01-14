Rahip Sefer Bileçen tahliye edildi

Nusaybin’de “örgüte yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, avukatların tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak günü gözaltına alındıktan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece “örgüte yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Mardin 2’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar, Rahip Bileçen’in sabit ikametgahının olması ve kaçma şüphesinin olmaması gerekçelerine dayandırıldı.

Rahip Bileçen’in önümüzdeki saatlerde tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniliyor.

Yeni Yaşam Gazetesi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...