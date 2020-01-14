Nazi avcıları ve gerçek olaylar ‘Hunters’ dizisinde bir arada

Nazi avcıları ve gerçek olaylar ‘Hunters’ dizisinde bir arada

Quentin Tarantino’nun efsanevi ‘Inglorious Bastards / Soysuzlar Çetesi’ filminin ayak izlerinden giden ‘Hunters / Avcılar’ dizisi, Nazileri avlayan bir ekibi odağına alırken aynı zamanda gerçek olaylara dayanıyor.

Amazon Prime platformunda 21 Şubat’ta yayına girecek on bölümlük dizi ‘Hunters’ henüz altı yaşındayken büyükannesinin Holokost anılarını dinlemiş David Weil tarafından yaratıldı. Başrollerini Al Pacino’nun ve ‘Kelebek Etkisi’ ve ‘Nuh’ filmlerinden tanınan Logan Lerman’ın paylaştığı dizi 1977’de New York’ta kanun dışı bir şekilde Nazileri avlayan birbirinden oldukça farklı üyeleri olan bir ekibi merkezine alıyor. Logan Lerman’ın büyükbabası da II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan kaçmış bir Holokost kurtulanı.

Avcılar ismiyle tanınan ekip ABD’de Dördüncü Reich rejimi kurmaya çalışan yüzlerce üst düzey Nazi yetkilisinin peşine düşüyor ve yeni bir kıyım yapma planlarını bozmaya çalışıyor.

Amazon Studios’un başındaki Jennifer Salke dizinin oldukça orijinal olduğunu ve bugünkü kültürle yakından bağlantılı olduğunu belirtti.

Dizi zaman zaman geriye dönerek Holokost ve toplama kampı görüntülerine yer veriyor. Öte yandan bu zor ve ciddi konuyu daha fazla seyirciye ulaştırmak için dizi komedi unsurları kullanarak dengeleme yoluna gidiyor; bunu da her biri ayrımcılığa uğramış Avcılar ekibinin birbirinden ilginç üyelerinin diyalogları üzerinden sağlıyor.

Şalom Gazetesi

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