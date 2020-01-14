Mor Yakup Kilisesi Rahibi Aho Bileçen Hakkında Tahliye Kararı

Hikmet Adal

Haziran 2018’den bu yana bianet muhabiri. 2013’te bianet’te staj yaptıktan sonra bianet’in projelerinde de yer aldı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Mardin Nusaybin’de ‘terör soruşturması’ gerekçe gösterilerek tutuklanan Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho (Sefer) Bileçen hakkında tahliye kararı verildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho (Sefer) Bileçen hakkında dün mahkemeye yapılan itirazın ardından bugün tahliye kararı verildi.

Bianet’e açıklamalarda bulunan HDP’nin Süryani Milletvekili Tuma Çelik, Bileçen’in serbest bırakılacağı bilgisini verdikten sonra şöyle konuştu:

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Çelik: İtiraz kabul edildi

“Rahip Aho, yoğun tepkilerin ardından Mahkeme yapılan itirazı kabul etti. Zaten tutuklama kararının garip olduğu başından beri belliydi. Ancak iktidarlar bu tavrı ilk kez göstermiyor. Her seferinde önce deniyorlar sonra gelen tepkilere göre tavır geliştiriyorlar.

“Bu olayda da gördük ki, Süryanilerin gösterdiği büyük tepki geri adım atılmasını sağladı. Alınan yanlış karar düzeltildi. Bu da Süryanilere yönelik yaklaşımın samimi ve doğru bir temelde olmadığını gösteriyor.

“Biz Süryanilere doğru bir temelde yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Esas olan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz sağlanması ve bunların güvenceye bağlanmasıdır. Hiç kimse yarın başıma ne gelebilir kaygısı taşımamalıdır. Bunu da ancak temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasıyla sağlanabilir. Önümüzdeki dönemde de teme hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması için çaba göstereceğiz.

“Tutuklama sürecinde, bize destek veren, haksız tutuklama kararına tepki gösteren herkese de teşekkür ediyoruz.” (HA)

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