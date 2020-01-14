İran’daki durum Ermenistan ekonomisini nasıl etkileyebilir?

Ermenistan Ekonomi Bakanı Tigran Khachatryan gazeteciler ile görüşme sırasında bölgede tırmanan gerilimin Ermenistan ekonomisi üzerine çok az etki yaratabileceğini dile getirdi.

Onun sözlerine göre İran’daki durum Ermenistan ve İran arasında var olan ticaret hacimlerini etkileyemez. Ayrıca, yatırımlar da bu durumdan zarar görmeyecek.

Bu açıdan bölgedeki gerginliğin özellikle Ermenistan’daki yatırımlar açısından büyük tehlike yaratmadığını ifade etti Khachatryan.

Hatırlanacağı üzere ABD 2020 yılının ilk günlerinde iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından İran’a karşı yeni yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.

İlan edilen yeni yaptırımlar özellikle İran inşaat sektörüyle alakalıdır, çünkü ABD Dışişleri Bakanlığının verilerine göre bu sektör tamamen İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol ediliyor.

ERMENİ HABER AJANSI

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