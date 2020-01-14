Ermeni senaryocu Steven Zailian “İrlandalı” filmi için Oscar’a aday gösterildi

ABD’li Ermeni meşhur senaryocu Steven Zailian “The Irishman” (İrlandalı) filmi Oscar için En iyi uyarlama senaryo dalında aday gösterildi.

Bu film ayrıca 10 ayrı dalda Oscara aday gösterilmiştir. Bu dallar arasında En iyi film ve En iyi yönetmen kategorileri de yer alıyor.

Ermeni senaryocu Steven Zailian ile beraber bu dalda “Joker” filmin senaryocuları Todd Philips ve Scott Silver de En iyi uyarlama senaryo dalında aday gösterildi.

Bu yıl 92’nci kez düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı. Ödül töreni ise 9 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

Hatırlanacağı üzere Ermeni Steve Zailian daha önce “Schindler’in Listesi”(1993) filmi için Oscar’a layık görülmüştü.

Böylece köken Bitlisli ABD’li Ermeni meşhur yazar ve senaryocu Wiliam Saroyan ile birlikte Steven Zailian Oscar ödülüne sahip iki Ermeni sanatçıdan biridir. Wiliam Saroyan 1943 yılında “İnsanlık komedisi” film senaռyosu için Oscar ödülü kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI

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