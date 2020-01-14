Er Sevag’ın katil zanlısı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Batman’ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Jandarma Karakolu’nda 4 Nisan 2011’de vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı’nın ölümünün ardından açılan davada karar çıktı.

Sanık Kıvanç Ağaoğlu hakkında verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararının Askeri Yargıtay 4. Ceza Dairesince “usul” yönünden bozulmasının ardından yeniden görülen davanın duruşması Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Karar duruşmasına, sanık Ağaoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı, maktul Balıkçı’nın ailesi ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın “olası kastla adam öldürmek” suçundan cezalandırılması ve tutuklanmasına yönelik görüş bildirdi.

‘Ermeni diye öldürecek olsaydım askerliğin sonunu mu beklerdim?’

Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Ağaoğlu, kimseyi olası kastla vurmadığını, söz konusu olayda herhangi bir kasıt taşımadığını iddia etti.

Ağaoğlu, “Kast veya olası kastı kabul etmiyorum. Sevag’ın Ermeni asıllı olduğunu acemi birliğinden beri biliyordum. Eğer ‘Ermeni’ diye öldürmek isteseydim askerliğin son kısmında mı aklıma gelirdi? Kesinlikle kendisini öldürmek istemedim” dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ağaoğlu’nu “olası kastla adam öldürmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaçma şüphesini de dikkate alan mahkeme Ağaoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Askeri Yargıtay kararı bozdu

Er Sevag Şahin Balıkçı’nın ölümünün ardından açılan ve dönemin Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen davada 26 Mart 2013’te sanık Kıvanç Ağaoğlu, “bilinçli taksirle adam öldürmek” suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Balıkçı’nın ailesinin itirazı üzerine dosyayı görüşen Askeri Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kararı “usul” yönünden bozmuştu. Kanun Hükmünde Kararname ile askeri mahkemelerin kaldırılması üzerine dosya Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

AA

Independent Turkce

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