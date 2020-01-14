Beytüllahim’deki Doğuş Kilisesi’nin yerini İsrail olarak gösteren ABD’li programa sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Jeopardy’ isimli bilgi yarışmasında, Doğuş Kilisesi’nin yerinin nerede olduğu sorusuna Filistin yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi.

Ayrıca yarışmacı Katie Needle, 200 dolar değerindeki parayı alamadı.

Ancak diğer yarışmacı Jack McGuire, “İsrail” yanıtını verince program sunucusu Alex Trebek, “Evet, işte bu” diye cevapladı ve kilisenin yer aldığı Beytüllahim kentinin İsrail’e ait olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları ise Filistin’in Beytüllahim kentini İsrail toprağı gösteren sunucuya ve programa sert tepki gösterdi.

Arap Amerikan Enstitüsü söz konusu durumun ‘kabul edilemez’ olduğunu bildirdi.

Kuruluş adına açıklama yapan Ömer Baddar, “Jeopardy programının, İsrail’in Filistin topraklarını yasa dışı şekilde işgalini onayladığı için özür dilemesi gerektiğini” belirtti.

Washington merkezli Arap Körfez Enstitüsü üyesi ve köşe yazarı Hişam Melhem de, yaşananları ‘çok çirkin’ olarak tanımladı.

Melhem Twitter hesabından, “Bu çok çirkin. Doğuş Kilisesi (Nativity Church), 1967’de İsrail tarafından işgal edilen Filistin’in Beytüllahim kentinde yer alıyor. Tarihi ve coğrafyayı berbat ediyorsunuz. Düzeltin” ifadelerini kullandı.

Sana Saeed isimli bir başka Twitter kullanıcısı da, “Hey Jeopardy, Doğuş Kilisesi, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde. İşgal altındaki topraklar da uluslararası hukuk uyarınca işgal altındaki Filistin toprakları olarak biliniyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bu arada programın ilerleyen dakikalarında verilen reklam arasında, Katie’nin puanının 4 bin 600’den 4 bin 800’e çıkarıldığı görüldü.

Kimi sosyal medya kullanıcıları, Katie’nin puanının program yöneticilerince kurnazca yükseltildiğini öne sürdü.

Ayrımcılıkla Mücadele Örgütü ADC üyesi Abed Ayoub, “Doğuş Kilisesi Filistin’de. Cevap nasıl yanlış olur? Bunu düzeltmeli veya bir açıklama yapmalısınız. Utanç verici ve birçok düzeyde yanlış.” ifadeleriyle programa tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler’in dünya mirası listesinde yer alan kutsal topraklardaki Doğuş Kilisesi, dünyanın en eski bazilikası olarak biliniyor.

Hıristiyanların İsa Peygamberin doğum yeri olduğuna inandıkları Doğuş Kilisesi, Kudüs’ün güneyinde, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde yer alıyor.

Kentin kontrolü de Filistin yönetimi tarafından sağlanıyor.

Euronews

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