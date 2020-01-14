AB’den Süryani Rahip Aho açıklaması

Avrupa Birliği Mardin’de önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile ilgili durum değerlendirmesinde bulundu.

“Aho” adıyla da bilinen Sefer Bileçen, 9 Ocak 2019 tarihinde Mardin İl Jandarma Ekipleri tarafından Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede birçok kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Rahip Bileçen tutuklanırken, aralarında Musa Taştekin’in de olduğu üç kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonla evlerinden alınan kişilerin teröre yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu’nun günlük basın toplantısında Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “Durumu yakından takip ediyoruz. Türkiye’deki insan hakları konularını yakından izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belçika’daki bazı Süryani sivil toplum örgütleri Rahib Sefer Bileçen’in serbest bırakılması için destek kampanyası başlattı.(euronews)

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