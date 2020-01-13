Nikol Paşinyan: “Ermenilere karşı yeni bir imha veya zorla yerinden etme çabasına izin vermeyeceğiz”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakü’de Ermeni halkına uygulanan katliamın 30. yıldönümü vesilesiyle konuştu.

Geçen 30 yılın, Azerbaycan için pişmanlık, yeniden değerlendirme ve uzlaşma yılları olmadığını kaydeden Paşinyan, “30 yıl sonra bile Azerbaycan’da, Bakü’deki Ermeni katliamının kurbanlarına ne saygı ne de merhamet var. Bakü Ermenilerinin başına gelen felakete edebiyat eserlerinde bile değinme cesaretini bulan az sayıdaki sesler, aşağılanarak resmen vatan haini ilan edildi” ifadelerini kullandı.

Ermeni karşıtlığının, Azerbaycan’ın devlet politikası ve amentüsü haline geldiğini vurgulayan Ermenistan Başbakanı, “Bu zaman zarfında, Artsakh halkını yok etme çabalarına, insan öldürdüğü için cezasını çeken Ramil Safarov’un serbest bırakılmasına ve kahramanlaştırılmasına, 2016’da Artsakh’ta sınıra yakın bir yerleşim yerinde yaşlı ve çaresiz insanların acımasızca işkencelere maruz kalarak katledilmesine tanıklık ettik. Tüm sorumluluka ilan edilyorum ki, Ermneilere karşı yeni bir imha vea zorla yerinden etme çabasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Azerbaycan’a Ermenielre uygulanan katliamlara tepki veren ve kınayan tüm ululslararası kurum ve kuruluşlara da teşekkürelrini sundu.

ERMENİ HABER AJANSI

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