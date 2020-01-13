Kourtney Kardashian’ın “Baklava” paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Sosyal medya hesabından “El yapımı Ermeni baklavası” notuyla fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian, Türk takipçilerinin hışmına uğradı.

Haberler.com’a göre Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti. ‘Ermeni Baklavası’ yazılı paylaşıma, Türkler’den sert yorumlar geldi.

Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram’ın hikaye bölümünden baklava fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına “El yapımı Ermeni baklavası” notunu düşen Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları;

– Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al

– Baklava bizimdir bizim kalacak

– Baklava Türkler’indir haddini aşma

Kourtney Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan tasarı hakkında Zafer yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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