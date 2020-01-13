Kilise’den camiye çevrilen tarihi yapılar: Kıbrıs Lala Mustafa Paşa Camii

Katolik kilisesi olan tarihi eserin temel atma törenin 1298 yılında yapıldığı biliniyor. Yani yüzyıllık bir geçmişe sahip olan, hala ayakta kalmayı başaran bir eser. Magosa’nın kalbi olarak bilinen tarihi katedral binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olarak bulunuyor.

Kıbrıs’ta gezilecek yerler içinde apayrı bir öneme sahip olan Lala Mustafa Paşa Camii Magosa’da Lüziyanlar döneminde yapılan tarihi surların içinde bulunuyor. Eskinin ve yeninin iç içe yaşadığı şehir olgusunu burada görebilirsiniz. Magosa esasında küçük gibi görünen bir şehir olsa da bunun gibi birçok tarihi eseri içinde barındıran muazzam bir şehirdir. Eğer tarihi yerleri gezmekten ve size verdiği ilhamlardan yararlanmak isterseniz buraları keşfedebilirsiniz.

Lüziyanlılıar döneminde gotik mimari ile inşa edilen bu tarihi bina 1571 yılında Osmanlı’nın fethiyle beraber cami olarak değiştirilmiş. Eski katedral kral ve kraliçelerin taç giyme törenlerinin yapıldığı bir yerdi. Kıbrıs için önemi büyük ve Hristiyanların da en önemli ibadet noktası burasıydı. Cami olarak değiştirilmesinin ardından gotik mimari tarzına uygun olarak Osmanlı tarafından bir minare eklendi. Magosa’nın kalbi denmesi ile beraber şehrin simgesi de bu katedraldi ve günümüzde de böyle biliniyor.

Lala Mustafa Paşa Camii toprak renginde ve mavi gökyüzünün altında her fotoğraf karesinin ihtiyacı olan muazzam seyirlik manzarası ile bulunuyor.

Tarihi camiyi gezmeden önce Namık Kemal Meydanı’nda gezerek güzel tasrihi yerlerin diğer kısımlarını da keşfedebilirsiniz. 1298 yılında dikilen ve günümüzde hala ayakta kalmayı başaran ‘Cümbez Ağacı’nın gölgesinde dinlenebilirsiniz.

KIBRIS LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ MİMARİSİ

Katedralin Batı cephesi mimarisi Fransa’daki Reims Katedrali’nden etkilenmiş ve gotik tarzda işlemeli eşsiz bir pencereye sahip. Avlu kısmında yer alan 16. yy. Venedik galerisi günümüzde şadırvan olarak kullanılıyor. Girişteki yuvarlak pencerelerin üzerindeki Venedik arması halen yerinde duruyor. Bazı hayvan figürleriyle süslü kabartmanın Salamis’teki bir tapınaktan geldiği sanılıyor. Katedralin apsiti, çoğu Kıbrıs kiliselerinde olduğu gibi, Doğu üslubunda, üç bölmeli yapılmış.

İki şapeli olan yapının önünde bulunan tarihi cümbez ağacı, adanın kuzeyinde çok az bulunan tropik bir incir türü. Ficus Soycomorus veya Minimal Deciduos olarak bilinen bu türün yaşayan en eski üyelerinden olan bu ağaç aynı zamanda yaklaşık 700 yıllık geçmişi ile Kıbrıs adasındaki en yaşlı canlı varlık. Ağacın katedralin inşaatına başladığı 1298 yılında dikildiği söyleniyor. Gövdesi 2.70 metreden sonra 7 dala ayrılan ve halen yılda yedi kez meyve vermeye devam eden ağaç katedralin önüne büyüleyici bir gölge bırakıyor.

KIBRIS LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ ADRESİ

Mahmut Celaleddin Sk, Gazimağusa

http://www.haber7.com/seyahat/haber/2933481-kiliseden-camiye-cevrilen-tarihi-yapilar-kibris-lala-mustafa-pasa-camii