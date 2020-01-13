Harun Keçecioğlu hayatını kaybetti

Ermeni toplumu içinde yürüttüğü çalışmalarla bilinen Harun Keçecioğlu 12 Ocak Pazar günü 87 yaşında hayatını kaybetti.

1933 yılında dünyaya gelen Harun Keçecioğlu 1960’lardan itibaren Ermeni toplumu içinde çalışmalar yürütmüş, vakıf yöneticiliği yapmış, vakıf ve Patrik seçimi süreçlerinin içinde olmuştu. Bir dönem Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu üyeliği yapan Keçecioğlu son yıllarda aktif görev almasa da toplum içindeki gelişmeleri yakından izliyor, temaslar yürütüyordu. Keçecioğlu Kayseri Develi Ermenilerindendi. Harun Keçecioğlu bir süredir tedavi görmekteydi. 12 Ocak Pazar günü tekrar hastaneye yatan Keçecioğlu’nun pıhtı atması (emboli) üzerine hayatını kaybettiği öğrenildi. Harun Keçecioğlu için 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana (Surp Asdvadadzin) Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Agos

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