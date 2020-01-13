Garo Paylan: “Nihayet bir nefret suçunun cezalandırıldığını gördük”

Zorunlu askerliği sırasında, Ermeni soykırımının 96. yılında öldürülen Sevag Balıkçı davasında sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını yorumlayan HDP İstanbul Ermeni vekili Paylan, “ülkedeki nefret ikliminin hala sürdüğünü de” vurguladı.

Türkiye meclisinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, 24 Nisan 2011’de zorunlu askerliği sırasında öldürülen Sevag Balıkçı davasından çıkan kararı bianet’e yorumladı.

“Sevag Balıkçı dokuz yıl önce bir 24 Nisan’da öldürüldü ve 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın anma günüdür. O gün öldürülmesi bir nefret suçu şüphelerini artırmıştı” diyen milletvekili şöyle devam etti:

“Elimizdeki bilgiler ve belgeler de olayın nefret ancak dokuz yıldır maalesef adaletini bulamamıştık Sevag’ın.

“Hep sanığın ‘olası kasıtla öldürüldüğünü’ hatta kuvvetli bir kasıt şüphesini dillendirdik.

“Nihayet 9 yıl sonra Sevag’ın ‘olası kasıtla öldürüldüğü’ mahkeme tarafından tespit edildi ve sanığa 16 yıl 8 ay ceza verildi.

“Bunu önemsiyorum nihayet memlekette Ermenilere yönelik bir nefret suçunun mahkemece sanığa ceza verilmesiyle sonuçlandığını görmüş olduk.”

Paylan, “Ancak o sanığın Ermeni’yi öldürme iklimini henüz sorgulayabilmiş ve bununla yüzleşmiş değiliz” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Yeni nefret suçlarının oluşmayacağı bir iklimi sağlamış değiliz.

“Bu nedenle siyasette de Türkiye gündeminde de nefret suçlarını kaldırmak için siyasal açılımlar yapılması gerektiğini ve kimsenin nefret suçunun hedefi olmayacağı bir iklimi yaratmalıyız.

“Umarım bu karar bir nebze de olsa Sevag’ın ailesinin, sevenlerinin yüreklerini hafifletmiştir.

“Dokuz yıllık bir adalet mücadelesi adaletin bu kadar geç gelmiş olması yüreklerimizi kanatmıştı ancak 13 yıldır da Hrant Dink davası sürüyor. Bu hafta Hrant Dink ile ilgili mücadeleye devam edeceğiz.

“Umarım ki bu karar, diğer nefret suçları davalarına da emsal teşkil eder.”

ERMENİ HABER AJANSI

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...