Eski Papa’dan yeni Papa’ya: Rahiplerin evlenmesine izin vermeyin

Kerem Congar

Katolik Kilisesi’nin eski ruhani lideri 16. Benedikt, Papa Francis’in “bazı rahiplerin evlenmesine sıcak bakma fikrini” eleştirerek bu eylemi “şeytani yalanların” bir etkisi olarak niteledi.

Papa Francis, uzak coğrafyalarda görev yapan rahiplerin evlenmesine izin verebileceğini açıklamış ve bu olaya sıcak baktığını söylemişti.

Eski Papa 16. Benedikt’in önemli görüşlerini paylaştığı “Kalbimizin en derinlerinden: Rahiplik, bekarlık ve Katolik Kilisesi’ndeki kriz” adlı yeni kitabının bazı bölümleri, Fransız Le Figaro gazetesi tarafından pazar günü okuyucularla paylaşıldı.

16. Benedikt’in, Gineli Kardinal Robert Sarah ile birlikte kaleme aldığı ve dünyadaki rahiplere adadığı kitapta, Katolik din görevlilerinin her türlü zorluğa karşı direnmesi gerektiği, bekar kalarak bu geleneği sıkı bir şekilde devam ettirmeleri isteniyor.

Eski Papa Benedikt kitabında, rahiplerin yanlış düşüncelere sahip insanların taleplerine kapılmamaları gerektiğini belirterek, “Tiyatroya benzer girişimlerle, şeytani yalanlarla ve moda olan yanlışlarla rahiplerin bekarlık geleneğini ayaklar altına almayın. Hz. İsa’nın rahipliği bize onunla bir olmamızı ve sahip olduklarımızı terk etmemizi istiyor. İşte bu sebeple rahiplerin bekar kalması gerekiyor. Allah’ın sözüyle dua etmek, ayin yapmak ve sahip olduğumuz güzel şeyleri terk etmeliyiz.” diye yazdı.

Papa Francis, Amazonlar gibi uzak diyarlada görev yapan rahiplerin evlenmesine izin verebileceğini açıklamıştı. AP REMO CASILLI

Evlenmenin bir erkeğin hayatını ailesine adaması anlamına geldiğini belirten 16. Benedict, “Allah’a hizmet etmek için bir erkek bütün yeteneklerini ona vermelidir. Evlilik ve dini görevi bir arada götürmek imkansızdır. Bu sebeple evliliği terk ederek kendimizi tanrının hizmetine vermek, rahiplik müessesesinin en önemli kriteridir.” diyor.

Daha önceden Papa Francis’in yönetimine biat ettiğini ve ona bağlı kalacağını belirten 16. Benedikt, 2013’ten bu yana sessizliğini korumuş, ancak Katolik Kilisesi’nde patlayan taciz olayları ve yaşanan kriz nedeniyle suskunluğunu bozarak bu duruma “1960’larda gerçekleşen “Cinsellik Devrimi”nin sebep olduğunu iddia etmişti.

Şu anda görevini yürüten Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Amazonlarda ve Afrika gibi gözden uzak bazı coğrafyalarda birçok Katoliğin rahip eksikliği sebebiyle kilise ayinlerinden aylarca uzak kaldığını, bu sebeple de o bölgelere atanacak rahiplerin yalnız kalmamaları için evlenmelerine izin verilebileceğini açıklamıştı.

Papa Francis, Katolik inancında rahiplerin bekar kalmasının bir gelenek olduğunu ancak bir öğreti olmadığını belirtiyor.

Euronews

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