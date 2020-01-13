Ermenistan üst düzey yöneticileri Bakü Ermeni katliamı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

1990 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşanan Ermeni katliamının kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunmak için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan ve başka üst düzey yönetici ve yetkilileri Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti. Ziyaret sırasında devlet yöneticileri Soykırım anıtına çelenk koydular.

Hatırlanacağı üzere farklı verilere göre 13-19 Ocak 1990 tarihleri arasında Bakü Ermenilerine yapılan katliamda yaklaşık 400 Ermeni öldüdüldü, 200 bin Ermeni de sınır dışı edildi. Bakü’de katliamdan sonra soruşturma açılmadığı ve yapılmadığı için hayatları kaybedenlerin sayısı tam olarak belirlemek zor. Sivil nüfsun katliamı Sovyet Ordusu birimlerinin Bakü’ye girdiği 20 Ocak’a kadar sürdü.

Sovyet Birliği Savunma Bakanı Dmitri Yazov, Bakü’yü 3 taraftan kuşatan Sovyet Orudusu birmlerin tam sayısı 40 bine kadar olduğunu açıklamıştı. Bir günde Sovyet Ordusu birimleri Bakü yönetimine ciddi zarar verdi ve Azerbaycanlı göstericilerini etkisiz hale getirebildi. Sovyet Ordusu’nun müdahalesinden dolayı 130-170 kişi hayatını kaybetti.

Bunun öncesinde Bakü ve Azerbaycan’nın diğer kentlerinde Ermenilere katliamlar uygulanmıştı. Ancak Sovyet Ordusu, sadece Bakü Ermenilerinin zorla sınırdışı edildiğinden ve katliamların uygulandıktan sonra müdahale etme emri aldı.

ERMENİ HABER AJANSI

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...