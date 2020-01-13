Ermeni Soykırımı konulu kitab The New York Times gazetesinin tavsiye ettiği kitaplar arasındadır

ABD’de yayınlanan meşhur The New York Times gazetesi tarafından tavsiye edilen kitaplar listesine yazar Chris McCormick’in “The Gimmicks” (Hileler) kitabı da yer aldı.

Romandaki olaylar 1970’li yıllarda, Ermeni Soykırımından 60 yıl sonra Ermenistan’da yaşanıyor. Romanın kahramanları olan Sovyet Ermenistanı’nda yaşayan iki kuzenlerden biri Ruben Petrosyan tavla meraklısıdır ve siyasetle ilgileniyor, diğeri Avo Grigoryan daha sonra ABD’de profesyönel güreşçi oluyor.

Bu iki kişinin hayatı yarım asırdan daha da önce yaşanan Ermeni Soykırımından birden beklenmedik bir şekilde etkileniyor.

Chris McCormick’in “The Gimmicks” (Hileler) romanı 2020 yılının Ocak ayında yayınlandı. Yazar anne tarafından Ermeni kökenlidir.

ERMENİ HABER AJANSI

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