Bakü’deki Ermenilerin katliamından 30 yıl geçti – Ermenistan Kamu Radyosu

Otuz yıl önce 1990’da, 13-19 Ocak tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de on binlerce Ermeni vahşi bir katliamın kurbanı oldu ve zorla yerlerinden edildi.

Ermenilere yönelik altı günlük zulümden sonra, yaklaşık 250.000 Ermeni nüfüsü olan şehir Ermenilerden boşaltılmıştır.

1990 13-19 Ocak tarihleri arasında yaşanan katliamlar Azerbaycan Halk Cephesi tarafından organize edildi ve yetkililer onlara destekledi.

Azerbaycan’da Ermeni karşıtı histeri dalgası 1988 Aralık sonu ve 1989 Ocak başından beri arttı. 13 Ocak 1990’daki kitlesel bir mitingden sonra, bir kaç gruplara bölünmüş kalabalık önceden belirlenmiş adreslerde Ermeni dairelerine girdi ve insanları pencerelerden attı, metal çubuklarla ve bıçaklalaı öldürdü, kadınlara tecavüz etti ve birçoklarını diri diri yaktı. Katliamlar 6 gün boyunca devam etti.

Mikhail Gorbaçov, Bakü’deki Sovyet gücünün tehlikeye girdiği nedeniyle sadece 19 Ocak’ta bir olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Silahlı direniş sırasında ondan fazla militan öldürüldü ve birçoğu tutuklandı.

Gerçek verilerin saklanması ve açıklanmaması nedeniyle, Bakü’de söz konusu günlerde öldürülen Ermenilerin tam sayısı bilinmezse de, farklı kaynaklara göre 1988-1990 yıllarında bu ülkede en az 500-600.000 Ermeni katledildi. Ermenilere karşı baskılar ve katliam, 1990 yılının Ocak ayından sonra da devam ederek en sonunda Bakü’nün tamamen Ermenisizleştirilmesine yol açtı.

Azerbaycan’ın inkarcı politikasına rağmen, 1990 yılında Bakü’de, daha önce (Şubat 1988) Sumgayıt’ta ve Kirovabad’da (Gence) Ermeni’lerin maruz kaldığı kıyım ve katliamlar, uluslararası kurum ve kuruluş tarafından kınandı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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