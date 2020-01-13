AB Sözcüsü’nden Rahip Açıklaması: Yakından Takip Ediyoruz

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, tutukluluğu süren Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho Bileçen ile ilgili gelişmeleri ve Türkiye’deki insan hakları ihlallerini yakından izlediklerini kaydetti.

*Görsel: AA/Arşiv.

Avrupa Birliği (AB) Mardin’de önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile ilgili yorum geldi.

Avrupa Komisyonu’nun günlük basın toplantısında euronews’ten Gülsüm Alan’ın konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “Durumu yakından takip ediyoruz. Türkiye’deki insan hakları konularını yakından izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar, Üçköy ve Üçyol’da, 9 Ocak’ta yapılan ev baskınlarında aralarında Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ve yıllar sonra Türkiye’ye dönen Musa Taştekin isimli Süryani yurttaşların da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Rahip Bileçen “örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla tutuklanırken, aralarında Musa Taştekin’in de olduğu üç kişi ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakılmıştı. Üçköy muhtarı Joseph Yar ise gözaltında tutulmaya devam etmişti.

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Operasyonla evlerinden alınan kişilerin “PKK’ye yardım ve yataklıktan” gözaltına alındığı belirtiliyor.

(PT)

bianet

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