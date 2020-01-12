New York Times’a göre Antakya 2020’de görülmesi gereken yerler listesinde

The New York Times’ın hazırladığı 2020’de görülmesi gereken yerler listesinde Türkiye’den gastronomi ve antik eserleriyle öne çıkan Antakya da yer aldı.

Binlerce yıllık tarihe sahip Antakya’nın medeniyetlerin ve dinlerin buluşma merkezi olduğunu yazan gazete, kentin Hirstiyanlar için de ayrı bir önemi olduğunu belirtiyor.

St. Paul tarafından yönetilen ilk Hıristiyanlar için önemli bir merkez olduğu belirtilen Antakya’nın Hıristiyanlığın en eski kiliselerinden St. Peter Kilisesine ev sahipliği yaptığına dikkat çekiliyor.

Gazete Antakya için ayrılan bölümde ayrıca dar sokakları, tarihi yapısı ve taş beyaz evleriyle bir açık arkeoloji müzesi olduğunu yazdı.

Hatay’da müze otelin inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan Helenistik döneme ait mozaik AA

Aralarında dünyanın en büyük mozaiğinin de olduğu Helenistik dönemden İslamiyete kadar 30 bin eserin bulunduğu bir alanda inşa edilen müze otel, görülmesi gereken yerler arasında yer aldı.

Antakya Müze Oteli AA

The New York Times’ın ‘2020’de görülmesi gereken 52 yer’ listesinde 34. sırada yer alan Antakya dışında ilk 10’da yer alan kentler ise şöyle;

Euronews

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...