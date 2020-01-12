Mor Yakup’ta ilk kez ayin yapılmadı

Restorasyon çalışmaları tamamlanarak 7 yıl önce ibadete açılan Mor Yakup Manastırı’nda Rahip Aho’nun tutuklanmasının ardından ilk defa ayın yapılmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Bagok Dağı’nın eteklerinde kurulu olan Süryani yerleşimi Üçköy (Xarabalê) kırsal mahallesindeki Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen geçtiğimiz gün yapılan baskınlarda gözaltına alınarak, tutuklandı. “Örgüte yardım ve yataklık” iddiası ile tutuklanan Rahip Bileçen’in ardından Mor Yakup Kilisesi’nde ibadete açıldığı Ağustos 2013 yılından bu yana ilk defa bir Pazar günü ayin yapılamadı. Rahip Bileçen’in tutuklanmasının ardından bölgede “Kapan-1” adı ile geçtiğimiz gün başlatılan ve halen devam eden operasyonlara rağmen köyde yaşayan bir grup Süryani bugün Manastıra gitti. Ancak Manastıra gidenler rahip olmadığı için ayin gerçekleştiremedi.

Her hafta yaptıkları ayini bu hafta gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını bildiren Süryaniler, Bileçen’in bir an önce bırakılması talebini yineledi.

2013’den bu yana ayinleri Rahip Aho yaptırıyordu

Süryanilerin Tur İzlo Dağı olarak adlandırdığı Bagok Dağı’nda 1172 yılında inşa edilen Mor Yakup Manastırı, yıllar içinde tahrip edilmiş, 90’lı yıllarda yaşanan köy boşaltmaları ile birlikte tamamen terk edilmişti. 2006 yılında “Demokratikleşme Paketleri” kapsamında boşaltılan köylere dönüşlerin başlatılması ile beraber bir grup Süryani köylerine geri dönerken, Mor Yakup Manastırı da Süryani Cemaati tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. 2013 yılında biten restorasyon çalışmalarının ardından Manastır ibadete açılırken, 2013 yılından bu yana Rahip Bileçen Manastır’da görev yapıyordu.

MARDİN

Yeni Yaşam Gazetesi

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