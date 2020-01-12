Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Ermeni Meselesi

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

12 Ocak 2020 – 22:182

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Ermeni Meselesi ve Tarihi Arka Planı” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Prof. Dr. Seyit Sertçelik; “Osmanlı Devleti’nin almış olduğu tehcir kararını soykırım kararı olarak nitelendirmenin tamamen mantık dışı olduğunu,” söyledi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Seyit Sertçelik, “Ermeni Meselesi ve Tarihi Arka Planı” konusunda bir konferans sundu.

Onurlu Davayı Gelecek Nesillere Aktarıyoruz

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, 100. yıl kutlama etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ifade ederek 100 yıl önce gerçekleştirilen mücadelenin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde gayret gösterdiklerini ifade ederek: “Ecdadımız bize büyük bir miras bırakmış. Bu topraklar kadim tarihin şahitleridir. Biz ecdadımızın 100 yıl önce bize bıraktığı bu onurlu davayı yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak zorundayız.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik konferansına başladı.

1 Milyon Belgenin Şahitliği

Konferansında Ermeni Meselesi üzerine uzun bir araştırma yaptığını, Rusya arşivlerindeki sayısı neredeyse 1 milyonu bulan belgeyi araştırıp, incelediğini belirten Prof.Dr. Seyit Sertçelik, bu belgelerden yola çıkarak ulaştığı sonuçları dinleyicilerle paylaştı. Ayrıca Sertçelik, Ermeni sorununun ne zaman ortaya çıktığını, hangi evrelerden geçtiğini ve tarihi arka planının ne olduğunu, bilimsel belgelerin ışığında irdeledi.

Ermenilerin, Anadolu topraklarında bağımsız bir Ermeni Devleti kurma hayali ile başlayan Ermeni sorununun İran’a kadar uzandığına dikkat çeken Sertçelik; “İlk olarak 1678 yılında İpek Yolu ticareti vasıtasıyla ticaretle uğraşan ve çok zengin olan bir burjuva Ermeni sınıfının ortaya çıkması ile başlıyor,” ifadelerini kullandı.

Çarpıtılan Doğrular

Sertçelik sözlerine şu şekilde devam etti: “19. yüzyılda Türkiye’de görev yapan Rus istihbaratçı ve diplomatların enteresan bir ifadesi vardır. Diplomatlar, Anadolu’daki Ermeni isyanları sırasında Ermenilerin kayıpları bağlamında sayıların sonuna bir sıfır ilave ettiklerini yazarlar. Örneğin bir çatışmada on kişi öldü veya öldürüldüyse yüz, yüz kişi öldürüldüyse bin kişi öldüğü yalanını yayarlar. İşte burada da 1890’lı yıllardaki Rus istihbaratçı ve diplomatların ifadesiyle Ermeniler kayıplarını beyan ederken, sayılara bir sıfır ilave etmek suretiyle yani 150 bin civarındaki sayıyı 1,5 milyon yapmak suretiyle dünya kamuoyuna bir “Ermeni Soykırımı” yaşandı yalanını maalesef o günden bu güne kadar yayıyorlar,” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Celalettin Güvenç ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile diğer ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların dinleyici olarak katıldığı konferansta Prof. Dr. Sertçelik kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

Konferansın sonunda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Prof. Dr. Sertçelik’e, verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür ettiler.

http://marastahaber.com/gundem/bilinen-ve-bilinmeyen-yonleriyle-ermeni-meselesi-168188h.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...