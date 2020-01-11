Prof. Dr. Seyit Sertçelik; Soykırım iddiası mantık dışıdır

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Maraş’ın kurtuluşunun 100.yılı çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik konuştu. 1915 olaylarına ilixkin değerlendirmelerde bulunan Sertçelik, “Tehcir, haklı gerekçelerle alınan bir karardır. Ermeniler ve onlara arka çıkan büyük güçler, Türk Devleti’ni Ermeni sorunu çevresinde çözemeyeceklerini ve bölemeyeceklerini bildiklerinden dolayı Müslüman kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları sokmak suretiyle Türkiye’ de bir devlet kurdurmak istediler. Bunun olmaması için son derece dikkatli ve uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye’ de yaşayan bütün insanların kardeşçe yaşaması gerekiyor” dedi. Programdan önce konuşanise kurtuluş fitilinin’tan ateşlendiğini belirterek “Milli mücadelede ilk kurşunu kahraman şehrimizden atılmıştır.” ifadelerini kullandı. KAPSAMHABER https://www.kapsamhaber.com/yerel/prof-dr-seyit-sertcelik-soykirim-iddiasi-mantik-disidir-h56932.html