Patrik II. Sahak tahta çıktı

Melike Çapan

12 yıllık bir dönemin ardından Ermenilerin 85’nci patriği Patrik II. Sahak bugün tahta çıktı.

Kumkapı’daki Meryem Ana Kilisesi’nde gerçekleştirilen törenle tahta çıkan II. Sahak, için Dünya Ermenileri Katalikosu II. Karekin’in başepiskoposluk ünvanı vermesi bekleniyor.

Muteveffa Patrik Mesrob Mutafyan’ın ölümü ardından başlayan süreç 11 Aralık’ta gerçekleşen seçimle son bulmuştu.

13 bin 704 seçmenin oy kullandığı seçimlerin ilk aşaması 8 Aralık’ta başladı.

9 bin 8 oy alan Maşalyan ikinci seçimlerde en çok delegeye sahip aday olmuştu.

Seçimin ikinci ayağını ve patriği belirleyecek olan seçim 11 Aralık’ta gerçekleşmiş ve Maşalyan 102 oyla yeni patrik olmuştu.

Tartışmaların gölgesinde nihayet bulan bir seçimin ardından bugün tahta çıkan Maşalyan, resmen Ermeni toplumunun 85’nci patriği oldu.

Patrik II. Sahak yurt içi ve yurtdışından gelen din adamlarının duası takdis edildi.

Patrik II. Sahak, yemininde, “Vazifemi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, nizamlarına, örf ve adetlerimize uygun olarak ifa edeceğime, cemaatimize ait dini, hayri ve içtimai müesseselerin hak ve menfaatlerini koruyacağıma, dindaşlarıma hak, hakikat ve fazilet yolunda rehber olacaıma ve bu yolda sadakatle hizmet edeceğime huzur-u ilahide söz veririm” ifadesini kullandı.

Törene devlet erkânından İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Yardımcısı, Dışişleri Bakanı yardımcısı, İstanbul Emniyet Müdürü katılırken İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos, Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Hahambaşı İshak Haleva, cemaat temsilcileri ve yurt içi ve yurtdışından çok sayıda din adamı katıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği törende Patrik II. Sahak, “Bugün birinci hizmetkârı olma görevinin bana güvenildiği Ermeni Kilisesi’nin dört ruhani merkezinden biri olan Türkiye Ermenlileri Patrikliği ‘zamanın işaretlerini’ okuyarak kendisine emanet edilmiş halkına çobanlık etmek için elbette etkili çalışmalar organize edecek ve cemaat yararına projeler üretecektir” dedi.

Patrik II. Sahak devlet erkânı başta olmak üzere törene katılanlara teşekkür ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iyi dileklerini de iletti.

Ermeni toplumuna seslenen Patrik II. Sahak, “Efendimizin örneğiyle sizlere çobanlık edebilmem için Tanrı’nın görkemine, barışın tesisine, dünya esenliğine, kilisemizin bekasına ve Ermeni cemaatinin gelişimine hizmetlerimi sunabilmem için Rab her zaman çobanım olarak kalsın. Lütfen bu yönde benim için dua ediniz” diye konuştu.

İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos, Patrik II. Sahak için yaptığı tebrik konuşmasında seçim sürecine de değindi. Patrik Bartholomeos, “Ekümenik Patrikhane olarak, patrik seçimlerinin tüm gereklerinin kilise kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini, bunun dini özgürlüklerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu savunmaktayız. Siyasetin hiçbir şekilde dini alana sirayet etmemesi, aynı şekilde dinin de siyasete müdahil olmaması, laiklik ilkesinin temeli olduğu gibi, ülkelerin de ilerlemesinde en önemli faktörlerinden olmuştur” dedi.

II. Sahak, patrik olarak ilk ayinini yarın Meryem Ana Patriklik Merkez Kilises’nde yapılacak.

Şimdi ise II. Sahak için sırada Dünya Ermenileri Katolikosu tarafından başepiskoposluk ünvanının verilmesi var.

Independent Turkce

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