Ünlü Ermeni bestecinin “Spartacus” balesi, Çinliler tarafından Rusya’da sahnelenecek

Çin Liaoning Bale Tiyatrosu, 14 Ocak tarihinde Rusya’nın Vladivostok şehrinde başlayacak olan gezi turu kapsamında dünyaca ünlü Ermeni besteci Aram Haçaturyan’ın “Spartacus” balesini Rus tiyatroseverlerinin dikkatine sunacak.

“TASS” haber ajansına göre, tiyatro tarafından yapılan açıklamada, “Gezi turu, 1954 yılında sovyet besteci Aram Haçaturyan’ın yazdığı “Spartacus” balesiyle başlayacak. Bale, kendisinin ve Crassus tarafından köleleştirilen diğer esirlerin kurtuluşu uğruna Spartacus’un verdiği mücadeleyi konu alıyor” denildi.

Çin tiyatrosu, tur kapsamında ayrıca babasını korumak hedefiyle onun yerine askerliğe giden kızın hayatını konu alan “Mulan” balesini de sahnelendirecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/10/Ermeni-Spartacus-Çin-Liaoning-Tiatrosu/173434

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