Türkiye, Yunanistan’ın ‘güvenli ülkeler’ listesinde yok

Türkiye güvenlik kriterlerini karşılamadığı için listede yok. Listede, Gana, Senegal, Togo, Gambiya, Fas, Cezayir, Tunus, Arnavutluk, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan ve Ermenistan yer alıyor.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Yunanistan’dan sığınma talep eden kişilerin sığınma prosedürünü hızlandırmak amacıyla, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Vatandaşları Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, 31 Aralık’ta resmi gazetede yayınlanan ortak bir karar ile ‘güvenli ülkeler’ listesi belirledi.

12 ülkenin yer aldığı listede bulunan ülkelerin vatandaşları Yunanistan’dan sığınma hakkı talep ettiğinde, bu başvuru ‘ülkenin güvenli olduğu’ gerekçesiyle kısa zaman sürede geri çevrilebilecek.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Atina’nın 12 ülkenin yer aldığı ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye yer almıyor. Yunanistan tarafından bu konuda belirtilen neden ise, “son yıllarda önemli hak ihlalleri ile öne çıkmış olması”. Ancak yeni listenin yayınlanmasından kısa bir süre önce Vatandaşları Koruma Bakanı, Avrupa Birliği’nin uyguladığı politikalar temelinde, Yunanistan Meclisi kürsüsünden Türkiye’yi ‘güvenli ülke’ olarak tanımlamıştı. Yunanistan İltica Servisi Müdürlüğü tavsiyesi ile oluşturulduğu belirtilen listede şu ülkeler yer alıyor: Gana, Senegal, Togo, Gambiya, Fas, Cezayir, Tunus, Arnavutluk, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan, Ermenistan.

MUHALEFET TEMKİNLİ

Hükümetin yeni kararının yayınlanması ile birlikte ‘güvenli ülkelerden’ gelen iltica başvuruları, birinci derece başvuru olarak 30 gün içinde öncelikli olarak kaydedilip incelemeye tabi tutulacak. Yunanistan’daki muhalefet çevreleri ise hükümetin iltica başvuruları ile ilgili yeni adımına temkinli yaklaşıyor. Kararın gerekçesinde ‘güvenli ülkeler’ listesinin ‘uygulamaların hızlı bir şekilde işlenmesini destekleyen anahtar bir araç’ olduğu vurgusu öne çıkıyor. Muhalefete göre ‘hızlı uygulama’ terimi oldukça sorunlu. Muhalif çevreler, ‘güvenli ülkelerden gelen kişilerin’ geçerli bir sığınma talebinde bulunması durumunda, bu insanların temel hak ve özgürlüklerinin hangi şekilde garanti altına alınabileceği sorusunu Miçotakis hükümetine yöneltiyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/01/10/turkiye-yunanistanin-guvenli-ulkeler-listesinde-yok/

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