The New York Times’tan Antakya tavsiyesi

Antakya, Türkiye‘nin turizmdeki gözdelerinden olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen gazetelerinden The New York Times‘ın hazırladığı listeye göre Antakya, 2020’de mutlaka görülmesi gereken yerler listesine girdi.
Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Antakya, uluslararası basının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Tarihi ve doğa güzellikleriyle ünlü kent, The New York Times gazetesinin turizm tavsiyesinde yer aldı.
Antakya’yı turistlere sunduğu zengin seçeneklerle dikkat çeken bir kent olarak tanımlayan gazete, kentin Hristiyanlık tarihinde taşıdığı öneme de dikkat çekildi.
Aziz Peter ve Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kentte inşa edilen kiliselerin, kentin tarihi ve dini zenginliklerine katkısı vurgulanırken Roma dönemi mirası da dikkat çekici olarak nitelendirildi.
Mozaikleriyle ünlü kentte bulunan Müze Otel ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sıralandı.
Son olarak kentin yemek kültürüne de değinilen yazıda, yöresel mutfağın zenginliğine dikkat çekiliyor.
http://www.milliyet.com.tr/galeri/the-new-york-timestan-antakya-tavsiyesi-6119846/11
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