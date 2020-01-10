“Rahip Bileçen’in Gözaltına Alınması Süryanileri Korkutma Operasyonu”

Rahip Bileçen ve beraberindekilerin gözaltına alınmasını değerlendiren Mardin Süryani Birliği Başkanı Aktaş, “Türkiye’deki Süryanilerin bu topraklarda yaşama güvenleri sarsılmış durumda” dedi.

Nusaybin’de Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar, Üçköy kırsal mahallesinden Musa isminde Süryani bir yurttaş ve yedi kişiye savcılık tarafından getirilen 24 saatlik avukat görüş yasağının sona ermesi üstüne avukatların müvekkilleriyle görüşmesine izin verildi.

Rahip Bileçen ve diğerleri dün sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınmışlardı.

Avukatlarından alınan bilgiye göre Süryani rahip Bileçen ve beraberindekiler “Örgüte yardım ve yataklık yapmak” ile suçlanıyor.

Rahip Bileçen ve beraberindekilerin ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan, Mardin Süryani Birliği Başkanı ve Denge Denetleme Ağı Mardin İl Koordinatörü Yuhanna Aktaş, gözaltıları Süryanilere yönelik bir korkutma operasyonu olarak değerlendirdi.

BBC Türkçe’ye konuşan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ise PKK’den kaçan birinin iftiraları üzerine gözaltı operasyonu düzenlendiğini belirterek “Normal koşullar altında endişe edilecek bir durum yok ortada çünkü yaşanan şey büyük bir iftira. Ama bu iftira ile gözaltına alınmaları normal bir durum değil ve böylesi bir anormal durum karşısında tutuklanabilecekleri endişesini yaşıyoruz” dedi.

Süryani Birliği Başkanı: Süryaniler diken üstünde

Rahip Bileçen ve beraberindekilerin gözaltına alınmasını değerlendiren Mardin Süryani Birliği Başkanı ve Denge Denetleme Ağı Mardin İl Koordinatörü Yuhanna Aktaş, şunları dedi:

“Genelde gizli tanık ve asılsız ihbarlarla tamamen Süryanileri sindirmeye korkutmaya yönelik bir operasyon.

“Bir rahip, İstanbul gibi bir metropolü bırakmış, Bagok Dağı eteklerine gelip burada dünyadan arınmayı tercih etmiş bir kişinin gözaltı gerekçesi ne olabilir?

“Korkutmaya sindirmeye dönük bir operasyon. Süryani tarihinde bir rahibin gözaltına alındığı görünmemiştir. Papaz olmuştur ama rahip olmamıştır.

“Ticaretle siyasetle alakası olmayan bu insanı neden gözaltına alırsınız? İhbar gibi kirli yöntemlerle bir insanı neden gözaltına alırsınız?

“Bütün Süryaniler dünyanın her yerinde diken üzerinde. Türkiye’de olanların bu topraklarda yaşama güvenleri sarsılmış durumda.

“Bunu kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Süryaniler bu ülkenin kadim halklarındandır. Süryanileri buralardan sürmeye çalışmak, bu topraklara yapılacak en büyük kötülüktür.”

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı: Örgütten kaçan birinin iftiraları

BBC Türkçe’ye konuşan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ise şunları dedi:

“Örgütten kaçıp devlete teslim olan birinin iftiraları üzerine gözaltına alınmışlar. 24 saatlik gizlilik kararı nedeniyle kimseyi görüştürmediler ama sabah gizlilik kararı süresi dolunca avukatlar görüşmeye gitti.

“2018’de bir örgüt mensubu kaçarak teslim olmuş. Bu kişi, örgütteyken bu insanların evine gittiğini ve orada kalıp yemek yediğini iddia etmiş. Böyle bir şeyin olmayacağını herkes biliyor ve bu iftirayı kabul etmiyoruz. Böylesi bir ithamdan dolayı bu arkadaşlarımızın gözaltına alınması hiç hoş değil.”

“Bizim insanlarımız kesinlikle bu tür şeylere bulaşacak insanlar değiller. Bir iftira ile böyle ucuz şekilde gözaltına alınıp suçlanmaları, itham edilenler bu insanların hislerini de çok incitecek bir durumdur.

“Normal koşullar altında endişe edilecek bir durum yok ortada çünkü yaşanan şey büyük bir iftira. Ama bu iftira ile gözaltına alınmaları normal bir durum değil ve böylesi bir anormal durum karşısında tutuklanabilecekleri endişesini yaşıyoruz.” (EKN)

bianet

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