Mor Yakup Kilisesi rahibi tutuklandı: ‘Süryanilere geri dönmeyin mesajı veriliyor’

HABER MERKEZİ – Mardin Nusaybin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen “örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla tutuklandı. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’e göre “Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermek.”

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar, Üçköy ve Üçyol’da, dün yapılan ev baskınlarında aralarında Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ile yıllar sonra Türkiye’ye dönen Musa Taştekin isimli Süryani yurttaşların da olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Rahip Bileçen ve beraberindekilerin “örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, Joseph Yar’ın Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü bildirildi.

Rahip Bileçen ile birlikte dört kişinin ifadeleri bugün tamamlandı.

İfade işlemlerinin ardından Bileçen ve beraberindekilerin savcılığa sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından rahip Bileçen “örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiası ile tutuklanma, Musa Taştekin, Haşo Dinç ve Mehmet Başak ise “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Rahip Bileçen tutuklandı

Hakimlik, rahip Bileçen’in “örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla tutuklanmasına karar verirken, diğer üç kişi ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Savcılığın rahip Sefer Bileçen hakkında bir itirafçının ifadesini ve jandarma tarafından 2018 yılında “örgüt üyelerinin manastıra girdiği” iddiasının yer aldığı bir tutanağı delil olarak gösterdiği belirtildi.

HDP’li Çelik: Böylesi yaklaşımlar Süryanileri yıldırmayacak

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, yaptığı yazılı açıklamayla gözaltılara tepki göstermişti.

Baskınların yapıldığı yerleşim yerlerinin sadece Süryanilerin yaşadığı bölgedeki binlerce yıllık

köyler olduğunu belirten Çelik, “Yıllarca boş kalmış, harabeye dönmüş olan bu köyler, ülkelerine geri dönen Süryanilerin bin bir emekle yeniden inşa ettiği, şimdilerde bölgenin en çok turist çeken

köylerindendir” demişti.

Çelik, gözaltına alınan Süryaniler ile ilgili de şu bilgiler paylaşmıştı:

Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen, 24 saat kiliseyi bekleyen, adresi ve yaptığı işi belli olan bir din görevlisi.

Üçköy Muhtarı Joseph Yar, bölgenin en yoğun nüfuslu Süryani köyünün muhtarı.

Çiftçilik yapan Musa Taştekin, yıllarca Almanya’da yaşadıktan sonra ülkesine temelli dönen bir Süryani.

Açıklamasında “Yaklaşık iki yıl önce açılmış soruşturma dosyasındaki, tek bir ifadeye dayanarak, herhangi bir delil olmaksızın yapılan bu baskınlar ve yangından mal kaçırır gibi gözaltına alınmalar

hiçbir şekilde kabul edilemez” diyen Çelik, sözlerine şunları eklemişti:

“Baskıcı bir mantığın ürünü olan ve Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım göstermek, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermektir. Unutulmamalıdır ki böylesi yaklaşımlar Süryanileri yıldırmayacak, ülkelerini sevmeye ve ülkelerine dönmeye devam edeceklerdir. Yapılan bu uygulamayı kınıyor ve yetkilileri bu yanlıştan acilen dönmeye davet ediyorum.”

Mardin Süryani Birliği Başkanı ve Denge Denetleme Ağı Mardin İl Koordinatörü Yuhanna Aktaş’a göre de ev baskınları “tamamen Süryanileri sindirmeye, korkutmaya yönelik bir operasyon.”

“Bir rahip, İstanbul gibi bir metropolü bırakmış, Bagok Dağı eteklerine gelip burada dünyadan arınmayı tercih etmiş bir kişinin gözaltı gerekçesi ne olabilir” diye soran Aktaş, “Süryani tarihinde bir rahibin gözaltına alındığı görülmemiştir. Papaz olmuştur ama rahip olmamıştır” demişti.

Karınca, Mezopotamya Ajansı

https://gazetekarinca.com/2020/01/mor-yakup-kilisesi-rahibi-tutuklandi-suryanilere-geri-donmeyin-mesaji-veriliyor/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...