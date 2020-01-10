‘Kanal İstanbul’ milli proje mi?

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“Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı döneminde ‘çılgın proje’ olarak ortaya attığı Kanal İstanbul ya da –doğru Türkçe isim tamlamasıyla– İstanbul Kanalı projesi, henüz kendisinin kişisel projesi niteliğindedir. ‘Milli’ olarak nitelenebilmesi için millete mal olması, milletçe benimsenmesi gerekir. Oysa bu konuda toplumsal bir istem yoktur. Tersine, bir toplumsal direniş vardır. Kamuoyu yoklaması için düşüncesi sorulan yurttaşların çok büyük çoğunluğu, böyle bir kanalın gereksiz olduğu görüşünde birleşmektedir. Ama Cumhurbaşkanı, projeyi uygulamakta kararlı görünmektedir.

Kuzey Akımı ve Türk Akımı gibi diğer yeni boru hatlarının devreye girmesiyle İstanbul Boğazı’ndan geçen tankerlerin sayısı azalacak; böylece İstanbul Kanalı için başlıca gerekçe olarak gösterilen deniz trafiğinin yoğunluğu da büyük ölçüde azalacaktır.

Özetle şunu diyorum: Bu kanalı açarak Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasına meydan vermemek gerekir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 84 yıldan beri uygulanagelen hukuki rejimini korumakta yarar vardır.”

Siyasi ve hukuk öğretimi yaşamında ‘titiz’ bir bilim adamı olan Prof. Türk’ün Boğazlar ve Kanal İstanbul ile ilgili en az 10 yazısını dikkatle okumak gerekiyor.

ATATÜRK VE DİN ÜZERİNE…

ATATÜRK dini değil; kimi çevrelerin din bildiklerini, halka din diye yutturdukları şeyi sevmedi.

Kısacası ne yaptıysa dini cehaletin, riyakârlığın, taassubun, din yoluyla halkı tahakküm altına alanların, sömürenlerin, soyanların elinden kurtarmak için yaptı. Çünkü dinin değil; din diye yutturulan şeyin düşmanıydı. Bu da din düşmanlığı değil, din dostluğunun ta kendisiydi. �Salim KOÇAK

YEMEK

– İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, Anayasal bir hak olarak tanımlanan eğitimin tüm vatandaşlar tarafından eşit bir biçimde erişilebilir olmasının devlet kurumlarının sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak “Öğrenim gören okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, temel lise ve üniversite öğrencilerine bir öğretim yılı boyunca ‘okullarda ücretsiz yemek’ uygulaması için verdikleri Meclis araştırmasının Milli Eğitim Komisyonu tarafından neden dikkate alınmadığını” sorduğunu…

KİTAP

– PROF. Dr. Bingür Sönmez’in sunuşuyla ‘Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları-Sarıkamış’tan Esarete’ (Tarihçi), Yücel Ataç ‘Kova Çağı ve Astroloji’ (İskenderiye), Matthew Walker ‘Niçin Uyuruz?-Yeni Uyku ve Rüye Bilimi’ (Pegasus), İlhan Tarus ‘Var Olmak’ (H2O), Jehan Barbur ‘Uyumsuza Notlar’, Hülya Şalk ‘Denizin Büyülüğü Melodisi’ (Yorum), Dr. İpek Elif Atayman ‘Costa Gavras ve Politik Gerilim Sineması’ (Ayrıntı)

‘ÇALIŞTAY’DA 51 KONUŞMACI VAR

İBB’nin bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği ‘Kanal İstanbul Çalıştayı’ birçok profesör, bilim insanı, gazeteci ve yazarın katılımı ile yapılacak. 09.00’da başlayacak ve sunumu İmamoğlu tarafından yapılacak iki oturumda toplam 51 kişiye söz verilecek. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, ‘Kanal İstanbul’un Dünü Bugünü’ başlıklı bir konuşma yapacak.

İÜ, Boğaziçi, Sabancı, İTÜ, Ticaret, Işık, Yakındoğu, Galatasaray, Başkent, Hacettepe gibi üniversitelerden 19 profesör, 4 doçent, 4 doktor konuşmacı olarak yer alıyor.

Konuşmacı listesinde, ünlü ormancı ve çevreci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, eski AKP milletvekili Mustafa Ilıcalı, ekonomist Emre Alkin ve deprem uzmanıCelal Şengör gibi isimler de yer alıyor. Mimarlardan Sinan Genim ve Mücella Yapıcı isimleri dikkat çekiyor. Gazeteci olarak bir tek Çiğdem Toker bulunuyor.

85. ERMENİ PATRİĞİ MAŞALYAN YARIN YEMİN EDİYOR

TÜRKİYE Ermenileri 85. Patriği Sahak II. Maşalyan’ın tahta çıkış töreni yarın 16.00’da Kumkapı S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde, patriklik kutsal sunu ayini de pazar günü aynı kilisede yapılacak. Pazar günü Ermeni kiliselerinde ayin gerçekleşmeyecek. Program ile ilgili yapılan açıklamada, ‘yüksek meblağlı organizasyonlardan uzak durulması ve mütevazılık sınırlarının dışına çıkılmaması’ istendi. Resmi kabul törenlerine halkın katılmayacağı belirtilirken patriğin isteğiyle çeşitli semtlerde halkın katılacağı ziyaret ve sevgi sofralarının düzenleneceği de duyuruldu.

SAHAK MAŞALYAN KİMDİR?

Ailesi 1955’te Sinop’tan gelip Kumkapı’ya yerleşti. Oradan DP iktidarının ucuz verdiği arsalarından baraka yapma imkânı buldular. 1962’de Bayrampaşa’da doğdu. Babası eski elektrik kaynakçısı, annesi ev kadını. 8 yaşına kadar gaz lambasının altında ders çalıştı. Tevfik Kut İlkokulu, Gedikpaşa Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Maşalyan, 1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. 1982 yılında rahip olmaya karar verince, İTÜ’den ayrıldı. 1983’te İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanan Maşalyan, 1987’de bu bölümden mezun oldu.

2005-2011 dönemi boyunca Ermenistan’da Kevorkyan Teoloji Akademisi’nde öğretim üyeliği, dekan yardımcılığı ile 3 yıl boyunca dekanlık görevlerini yürüten Maşalyan, 2011’de İstanbul’a geri döndü. Episkopos Sahak Maşalyan, 4 Temmuz 2019 tarihinde Patrik Kaymakamı seçilirken, geçtiğimiz aralık ayı ortasında da 85’inci patrik seçildi. (Milliyet’ten Mert İnan ve Paros’tan Sarkis Güre’nin yazılarından yararlanılmıştır.)

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/kanal-istanbul-milli-proje-mi-41416429