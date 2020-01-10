İsveç’te Türk Büyükelçliğinin soykırım seminerini sabote etmesine tepki

İsveç’te Milletvekili Robert Hannah, Türkiye Büyükelçiliğinin Tarih Forumu’nun Ermeni Soykırımıyla ilgili düzenlediği semineri engellemeye çalışmasını parlamento gündemine taşıdı.

Murat KUSEYRİ

İsveç’te Liberal Parti Milletvekili Robert Hannah, Türkiye Büyükelçiliğinin bir devlet kurumu olan Yaşayan Tarih Forumu’nun 1915 Ermeni Soykırımıyla ilgili düzenlediği semineri sabote etmesine tepki gösterdi.

Hannah, konuyu yazılı bir soru önergesiyle parlamentonun gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanından engelleme girişimlerine yönelik önlem almasını istedi.

Yaşayan Tarih Forumu, soykırım ve insan hakları ihlallerini araştıran ve bu konularda seminer, panel ve konferanslar düzenleyen bir devlet kurumu.

Bu bağlamda dünyanın değişik ülkelerinde yaşanan soykırım ve hak ihlallerini ele alan akşam etkinlikleri düzenliyor.

Yaşayan Tarih Forumu, 1915 yılında Ermeni, Asuri-Süryani ve Pontus Rumlarına yapılan soykırımını da programına alarak bir akşam etkinliği düzenledi. Moderatörlüğünü Prof. David Gaunt’un yürüttüğü seminerde 4 araştırmacı 1915 soykırımı hakkındaki düşüncelerinin katılımcılarla paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİK GÖREVLİSİ ARAŞTIRMACILARI SUÇLADI

Ancak toplantıya izleyici olarak katılan Türkiye Başkansolosluğu görevlisinin konuşmacı yazar ve araştırmaları yalancılıkla suçlaması ve Türkiye hakkında dezenformasyon yaymakla itham etmesi tansiyonu yükseltti.

Hannah, Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin yanıtlanması istemiyle parlamentoya verdiği yazılı soru önergesinde, İsveç Parlamentosunun soykırım kararı almasına rağmen hükümetin kararı uygulamaya koymamasının Türkiye’nin soykırımına uğrayanlara baskı uygulama ve inkar politikasını sürdürme olanağı verdiği değerlendirmesini yapılarak “Bundan dolayı İsveç Hükümeti Türkiye’nin inkar politikasını sürdürülmesinin sorumlusudur” dedi.

“BÜYÜKELÇİLİĞİK MÜDAHALEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ”

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Robert Hannah, hiç bir devletin İsveç’te sürdürülen yasal etkinliklere müdahale hakkı ve yetkisi olmamasına rağmen Türk Büyükelçiliğinin azınlık hakların etkinliklerine müdahaleyi alışkanlık edindiğini söyledi.

SEYFO BELGESELİNİ DE ENGELLEMEK İSTEMİŞTİ

Türkiye Büyükelçiliği 2016 yılında da Seyfo soykırım belgeselinin İsveç’in TV4 televizyonunda gösterimini engellemek için girişimde bulunmuştu.

Büyükelçliğinin sansür etme girişimi tartışma ve tepkilere neden olmuş, televizyonda gösterilen belgeseli yüzbinlerce kişi izlemişti.

https://www.evrensel.net/haber/395139/isvecte-turk-buyukelcliginin-soykirim-seminerini-sabote-etmesine-tepki

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