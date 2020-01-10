İstanbul Ermeni Patriği Maşalyan yarın tahta çıkacak

11 Ocak’ta İstanbul Ermeni Patriği makamına seçilen episkopos Sahak Maşalyan’ın tahta çıkış töreni gerçekleştirişecek.

Törene Ermeni Apostolik kilisesinin merkezleri olan Tüm Dünya Ermenileri Katolikosluğu, Kilikya Katolikosluğu ve Kudüs Ermeni Patrikliği’nin temsilcilerinin katılacakları bildirildi. Maşalyan’ın tahta çıkış törenine , Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Katolik kilisesinin ve diğer inançlar temsilcilerinin katılması da bekleniyor.

Törenin Ermeni Patrikliğin Surp Astvatsatsin ana kilisesinde yapılacağı duyuruldu.

Maşalyan’ın Patrik makamına geçmesinden sonra Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Karekin’den başpiskoposluk ünvanının verilmesi de bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI

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