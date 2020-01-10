İran Büyükelçi Yardımcısı: Ermenistan ve İran halkları zor anlarda yan yana durdular

Ermenistan’da İran Büyükelçi Yardımcısı Ali Mohammad Motaği İran’da yaşanan son olaylarla ilgili Ermeni halkının tutumu ve yankılarına değinerek İran ve Ermenistan halklarının zor anlarda yan yana durduklarını ifade etti.

Büyükelçi Yardımcısı yaptığı açıklamada “Son günlerde iki acı olay yaşandı. Bu iki gün içinde Ermenistan halkından gelen dayanışma yüreklerimizi ısıttı. İran ve Ermenistan’ın asırlara dayanan kültürel ve tarihi ilişkileri var ve zor anlarda hep yana yana durmuşlar” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan’da İran Büyükelçiliğnde 8 Ocak’ta İran’lı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden dolayı açılan yas defterinde 9 Ocak tarihinde meydana gelen uçak faciası için de birçok Ermeni not yazdı ve yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI

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