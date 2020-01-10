Hrant Dink Vakfı’nın KarDes’i İstanbul’un Çok Kültürlü Dokusuna Rehberlik Ediyor

Hrant Dink Vakfı’nca tasarlanan KarDes isimli mobil uygulama, İstanbul’un ortak hafızasına ışık tutan İstanbul’un çoğulcu hikâyesini paylaşmaya yardımcı oluyor.

Hrant Dink Vakfı, çokkültürlü hafıza turları rehberi KarDes mobil uygulamasını kullanıcılara sundu.

KarDes mobil uygulaması, kullanıcılarına İstanbul’daki 900’e yakın çokkültürlü yapıyı keşfetme, hafıza turları ile semtlerde yaşamış kişilerin hikâyelerini dinleme, semt ve mekânların eski fotoğraflarını görme imkânı tanıyor.

TIKLAYIN – 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı: Türkiye Unutmasın Bundan Sonra Diye…

Bilinen semtlerin bilinmeyen mekânlarını görünür, hikâyelerini duyulur kılmayı hedefleyen KarDes, her biri ortalama iki saat süren turlar ile farklı bölgelerin çokkültürlü geçmişlerini ortaya çıkarıyor.

Kapsamlı bir araştırma sonucunda hazırlanan ve birbirine yürüme mesafesinde bulunan 9 ila 15 duraktan oluşan hafıza turlarının metinleri Hayko Cepkin, Ece Dizdar, Ceylan Ertem, Mahir Günşıray, Nejat İşler, Ercan Kesal, Yekta Kopan, Lale Mansur, Songül Öden, Tülin Özen, Tilbe Saran ve Serra Yılmaz tarafından, gönüllü olarak seslendirildi.

TIKLAYIN – Uygulamayı indirin

“Kapsamlı kültürel envanter”

KarDes, İstanbul’un görünür olmayan zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için İstanbul’un kültürel miras yapılarını kullanıcılarla buluşturuyor. Uygulamada yer alan keşfet özelliği sayesinde kullanıcılar, İstanbul’un kapsamlı kültürel miras envanteri ile birlikte belki her gün karşılaşılan fakat fark edilmeyen kültürel miras yapılarının konumuna, inşa tarihine ve bazıları hakkında kısa bilgilere erişebiliyorlar.

“Ortak hafızaya ışık tutuyor”

KarDes uygulaması, kullanıcının İstanbul’daki yaklaşık 900 çok kültürlü binanın yerini ve tarihini keşfetmesini, çeşitli İstanbul bölgelerinde yaşayan insanların hikâyelerini dinlemek için hafıza turları almasını ve eski fotoğrafları görmesini sağlıyor. Çeşitli mahalleler ve siteler, İstanbul’un ortak hafızasına ışık tutan İstanbul’un çoğulcu hikâyesini paylaşmaya yardımcı oluyor.

Kullanıcılar KarDes ile camiler, sinagoglar, okullar ve mezarlıklar gibi yaklaşık dokuz yüz sitenin kültürel envanterini keşfedebilirler. Kullanıcılar, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşamış insanların hikâyelerini dinleyerek hafıza turlarında gezebilirler.

http://bianet.org/bianet/kultur/218371-hrant-dink-vakfi-nin-kardes-i-istanbul-un-cok-kulturlu-dokusuna-rehberlik-ediyor

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