Ermeni Soykırımı’ndan sonra İstanbul Ermeni cemaatinin yaşamını anlatan “Konstantinopolis” oyunu Los Angeles’te üç ödül kazandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı’ndan sonra İstanbul Ermeni cemaatinin yaşamını anlatan “Konstantinopolis” oyunu Los Angeles’te üç ödül kazandı

“Asbarez” gazetesine göre Los Angeles’te düzenlenen Broadway World Awards yarışmasında “Konstantinopolis” oyunu üç ödül kazandı.

Geçen yılın sonbaharında sahnelenen bu oyun, Ermeni Soykırımı’ndan sonra eski Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde kalan Ermeni cemaatinin yaşamını anlatmaktadır.

Oyunda bir feminist derginin genel yayın yönetmeni Vehanuş ve fedai Ruben, Soykırım’da kaçırılmış Ermeni kadın ve çocuklarını bulma işiyle uğraşır.

Tiyatro uzmanları, oyunun güzel bir senaryosu ve iyi oyuncuları olduğunun altını çizdi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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