ABD’li Ermeni bilim adamı, “Arms Control Association” tarafından “Yılın Adamı” ilan edildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün profesörlerinden olan Ermeni Areg Danagoulian ile ekibi, “Arms Control Person of the Jear” ödülüne layık görüldü.

“Arms Control Association”, “Yılın Adamı” ödülünü, silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma veya silah tehditleri konusunda farkındalığın artırılması için verimli yollar öneren kişilere veya kuruluşlara veriyor.



Ermeni bilim adamı ve ekibi, “Nötron ışınlarının yardımıyla nükleer silahsızlanma kontrolü için yenilikçi süreçler” geliştirdikleri için söz konusu ödüle aday gösterilmişti. Danagoulian ve ekibinin önerdiği proje, 12 Aralık – 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen online oylamada en çok oy kazanarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nı ve 7 diğer yarışmacıları geride bıraktı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/10/Ermeni-Danagoulian-Arms-Control-Association-Yılın-Adamı/173513

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