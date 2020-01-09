Süleymani, Karabağ ve Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki toprakların Ermenilere verilmesinde önemli işler gördü

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Kasım Süleymani’nin ölümü ile bağlı ortaya çok sayıda kapalı kalan olaylar çıktı.

Birileri Süleymani’yi Türk diye az kalsın Azerbaycanlılara milli kahraman olarak tanıtmaya çalışsa da Azerbaycan’ın güneyinden gelen haberlerle bu şahsın Fars kökenli olduğunu, Azerbaycan’da yakından uzaktan hiçbir alakası olmadığını, tam tersi yaşadığı dönemlerde Azerbaycan’a olan hoş olmayan tavırlarıyla tanındığını söylediler.

Önce Azerbaycan’ın eski bakanlarından Fehmin Hacıyev’in bir paylaşımıyla bu şahsın Ermenilere Azerbaycan’la bağlı istihbarat bilgileri verdiği öğrenildi. Bundan sonra ardı ardına onun Bakü’yü bombalamakla ısmarıç gönderdiyi ve her zaman ermenilerle işbirliğinde içerisinde olduğu haberleri bizlere ulaştı.

Bu haberleri İran bölge eksperlerinden biri Cehanbehş İzedi Kasım Süleymani ile bağlı dün katıldığı İran devlet televizyonundakı programdaki anlattıklarıyla da kanıtladı. “90 ’ cı yıllarda Karabağ’ın işgalden kurtarılması, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında olan toprakların geri Azerbaycan’a verilmesi (hatırlatalım ki o topraklar Sovyetler Azerbaycan işgal ettikten sonra Ermenilere verilmiş ve orada Ermenistan devleti kurulmuştu – (edit)) pantürkist düşüncesini bölgede güçlendirecekti. Ve bizim menfaatinize olmayan birlik oluşacaktı. Bölgedeki güç dengeleri değişecekti. Bu nedenle Kasım Süleymani dengelerin değişmemesi için adımlar attı ve topraklar Ermenistan’a kaldı” diye konuşan İranlı eksper İran halkının Süleymani’ye çok şey borçlu olduğunu söyledi.

Malum videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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