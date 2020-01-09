Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi için UNESCO çıkartması

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kurulu Zerzeven Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için hazırlıklara başladı.

Tarih ve Kültür kenti Diyarbakır’ın tanıtımını yapmak, turizm potansiyelini ekonomik kazanıma dönüştürmek amacıyla DTSO bünyesinde kurulan Diyarbakır Turizm Platformu, DTSO’da gerçekleştirdiği 2020 yılı ilk toplantısında, gündemine Zerzevan Kalesi’nin 2021 yılının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmasını aldı.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin de içerisinde yer aldığı ve 2019 yılından beri çalışmalarını sürdüren Turizm Platformu, 2021 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Zerzevan Yılı” ilan edilmesi için çalışmaların başlatılması kararı aldı. Platform, Zerzevan Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için de gerekli ön başvuruların yapılması, sonra da kalıcı başvuru yapılması için hazırlık yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca dünyada ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağı’nın da bulunduğu Zerzevan Kalesi’ne ziyaretçilerin daha kolay ulaşmaları için gerekli olan fiziki altyapı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi için de ilgili kurumların daha hassas davranmaları konusunda ortak tutum sergilendi.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve antik adı “Samachi” olan Roma dönemi askeri yerleşimi olan Zerzevan Kalesi, 124 metre yükseklikteki tepede ve 60 dönüm alanda kurulu.

Yerleşim konumu itibariyle bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu ve askeri güzergah üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır garnizonu.

639 yılında İslam ordularınca fethedildikten sonra Zerzevan Kalesi’nde 1400 yıl boyunca zaman durmuş. 2014 yılında başlayan ve şu ana kadar sadece yüzde 1’i kazılan Zerzevan’da, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kalenin üstü kadar altı ile de tarihe ışık tutuyor. Bölgedeki Roma tarihinin bilinmesi açısından kilit önemde olan Zerzevan için birçok tarihçi “Doğu’nun Efes’i” olarak tanımlıyor.

Zerzevan’da, Pagan Roma döneminin gizemli dini olan Mithras’ın 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağının 2017 yılında tesadüfen ortaya çıkarılması dünyanın bütün dikkatini bir anda Zerzevan Kalesi’ne yöneltmiş. İlluminati gibi gizemli tarikatlar, Tapınak Şövalyeleri ve masonik yapıların çıkış noktası olarak kabul edilen Mithras dini, dünyadaki bütün derin yapılanmaların çıkış noktası olarak görülüyor. Mithras’ın gizemli bir din olması, Zerzevan’daki tapınağın dünya üzerinde şu ana kadar tespit edilen 22 Mithras tapınağı içerisinde en son bulunan ve en iyi korunanı olması buraya olan ilgiyi daha da arttırmış.

Mithras tapınağı ve yeraltındaki yapılarının gündeme gelmesiyle ziyaretçi akınına uğrayan Zerzevan Kalesi’ni 2019 yılında 355 bin 178 yerli, 69 bin 27 yabancı olmak üzere toplam 424 bin 205 kişi ziyaret etti. 2020 yılında beklenen ziyaretçi sayısının tur programları ve tanıtım çalışmaları ile bir milyonu geçmesi bekleniyor.

Belli yıldız ve gezenin hareketine göre yapılmış olduğu düşünülen tapınakta, henüz nedeni bilinmeyen manyetik güç olduğu iddia ediliyor. Mistik güçleri olduğu savunulan tapınağa yogacılar da yoğun ilgi gösteriyor. Bir inanışa göre Mithras tapınaklarının başka evrenlere açılan kapıların geçiş yerleri olarak görülüyor.

Ahval News

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