Papa Francis’ten rahibeye ‘şartlı’ öpücük: Isırmayacağına söz veriyor musun?

Papa Francis, kendisinden öpücük isteyen bir rahibenin dileğini bir şartla yerine getirdi: “Isırmayacağına söz veriyor musun?”

Papa Francis, kendisi bir türlü bırakmayan bir kadın hayranının elini sertçe itmesinden bir hafta kadar sonra bu kez bir rahibeyle arasında geçen öpücük diyaloğuyla gündeme geldi.

Papa, dünkü haftalık ayini öncesinde kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi. Francis’e yaklaşan rahibe, “Bir öpücük Papa!” diye bağırdı. Bu isteğe şakayla yanıt veren Papa, “Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?” ifadelerini kullandı.

Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.

Pope Francis gingerly agrees to a nun’s request for a kiss on the cheek after a video of him swatting away the hand of a pilgrim who grabbed him recently went viral and sparked a papal apology.https://t.co/hWPTuq7ro9 pic.twitter.com/iKYvDWjFij — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 8, 2020

Papa, yılbaşı arifesinde kalabalık içindeki bir kadının elini tutup bir süre bırakmaması üzerine sinirlenmiş ve eline vurmuştu. Papa, bu hareketinin büyük tepki toplaması üzerine özür dilemişti ve “Bazen sabrımız tükeniyor. Bu durumu ben de yaşayabiliyorum” diyerek kendisini savunmuştu.

