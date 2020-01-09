Mor Yakup Kilisesi rahibi gözaltına alındı

Nusaybin’de sabah saatlerinde kırsal mahallelerde başlayan ev baskınlarında, Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen’in de aralarında bulunduğu 3 Süryani gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar (Marînê) kırsal mahallesine baskın yapılarak, 5 kişinin gözaltına alınması ardından Süryani yerleşim yerleri olan Üçköy (Xarabalê) ve Üçyol (Sêderîyê) kırsal mahallelerine de baskın yapıldı.

Baskınlarda Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ile Üçköy kırsal mahallesinden Musa isminde Süryani bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 3 Süryani, Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü.

Operasyonların “Arama tarama faaliyetleri” kapsamında yapıldığı öğrenilirken, gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi.

Yeni Yaşam Gazetesi

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