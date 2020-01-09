Ermeni harf sanatı UNESCO’nun kültürel miras listesine alındı

Ermenistan tarafından UNESCO’ya sunulan “Ermeni harf sanatı ve bunun kültürel ifadeleri” başvurusu, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne dahil edildi.

Ermeni Haber Ajansı’nda yer alan haberde, buna ilişkin karar, Kolombiya’nın başkenti Bogota’ta 11 Aralık’ta yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunma Sözleşmesi Hükümetler arası Komitesinin 14. oturumunda oybirliğiyle kabul edildi.

Oturuma, Sözleşme’ye katılan ülkelerin, UNESCO himayesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşların temsilcileri, gözlemciler ve gazeteciler dahil dünyanın 138 ülkesinin 1411 temsilcisi katıldı. UNESCO’da Ermenistan’ın daimi temsilcisi Christian Ter-Stepanian ve Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakalığı’nın temsilcisi Naira Kiliçyan, oturuma katılmak üzere Kolombiya’ya gitmişti.

UNESCO raporunda “Ermeni harf sanatı ve onun kültürel ifadeleri yüzyıllar boyunca Ermeni el yazmaları ve onun çeşitli varyasyonlarında kendini oluşturdu” ifadeleri yer vardı.

https://t24.com.tr/haber/ermeni-harf-sanati-unesco-nun-kulturel-miras-listesine-alindi,855381

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