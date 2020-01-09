Dinsizlerin sayısı Hıristiyanlara eşit! İslam hızla yayılıyor…

İngiltere hükümeti raporlarına göre, ülkede Müslümanların sayısı ilk kez 2020 yılında 3 milyonu geçti.

Dinsizliğin hızla yayılıp Hıristiyanlara eşitlendiği İngiltere’de 2020 yılında Müslümanların sayısı 3 milyonu geçti. Mail Online gazetesinin haberine göre, İngiltere hükümeti raporlarına göre, ülkede Müslümanların sayısı ilk kez 2020 yılında 3 milyonu geçti.

Bu rapora göre, 2011 yılında İngiltere nüfusuna oranı yüzde 4.7 olan Müslümanların 2016 yılında nüfusa oranı yüzde 5.6’ya yükseldi. 2020 yılı itibariyle 56 milyonluk nüfusun yaşadığı İngiltere’de (Birleşik Kralık) Bu rakamın yüzde 6’ya yaklaştığı tahmin ediliyor. İslam’a geçişlerin ise son yıllarda İngiltere’de gittikçe artan cami inşaatlarıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Nüfusun çoğu dinsiz!

İngiltere’de 2017 yılında St. Mary’s Üniversitesi’nde Din sosyolojisi ve Teoloji öğretim üyesi olan Stephen Bullivant‘ın yaptığı “Britanya’nın ‘Dinsiz’ Nüfusu” çalışmasına göre nüfusun yüzde 48.6’sı kendisini “dinsiz” olarak görüyor. Bu araştırmaya göre, kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı 1983 ila 2015 arasında yüzde 55’ten yüzde 43’e düştü. Hristiyan kökenli nüfusta dinsizlik artarken Müslümanların sayısı her geçen gün artıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/dinsizlerin-sayisi-hiristiyanlara-esit-islam-hizla-yayiliyor-1001295.html

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